Музей военно-морской славы в Кронштадте открылся для посетителей

Музей военно-морской славы в Кронштадте 1 августа встретил своих первых посетителей.

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Экспозиция заняла два этажа отреставрированных столетних арсеналов и разделена на 14 залов. Каждый зал имеет свою тематику. В музее представлен уникальный экспонат — 107-метровая подводная лодка «Ленинский комсомол». Экскурсоводы расскажут о легенде атомного флота, сконструированного в Ленинграде, покажут документальный фильм.

Проект музея реализован в рамках историко-культурного кластера «Остров фортов». Погрузиться в историю отечественного флота помогают интерактивные программы с использованием декоративных сцен и видеопроекций.

Официальное открытие Музея военно-морской славы прошло в День военно-морского флота, 30 июля, передает телеканал «Санкт-Петербург».