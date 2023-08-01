Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

Эти выходные погода в столице порадует москвичей теплой погодой без серьезных осадков. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

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По его словам, в субботу и воскресенье, 5 и 6 августа, в Москве ожидается хорошая теплая, по-настоящему летняя погода.

— Можно сказать, что в первые выходные августа к нам вернется июль. Температурные значения будут достаточно высокие — от 24 до 29 градусов. Местами на юге и юго-востоке Москвы могут подняться выше 29 градусов, — сказал синоптик.

Однако он не исключил вероятности кратковременных дождей с возможными очагами гроз по Московской области.

— Там, где соберется гроза, может быть кратковременное усиление ветра до 8–13 метров в секунду. В остальном ветер будет южных направлений, по силе — от 2 до 7 метров в секунду, — пояснил Ильин.

Атмосферное давление, как рассказал специалист, будет «плавным». В течение рабочей недели может быть чуть ниже нормы, а к выходным остановится в пределах 744–745 миллиметров ртутного столба.