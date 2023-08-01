Московским юрлицам стала доступна функция по изменению времени начала парковки

Юридическим лицам стала доступна уникальная функция по изменению времени начала парковки. Об этом во вторник, 1 августа, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

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— По просьбам пользователей изменение времени начала парковки теперь доступно и для юридических лиц. Все организации, которые зарегистрированы в личном кабинете юрлица «Московского паркинга», могут корректировать время старта сессии с корпоративного счета, — сказал он.

Все изменения можно внести только до конца текущих суток; отредактировать каждую парковку можно только один раз; функцией можно воспользоваться до трех раз в месяц, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Напомним, что два новых тарифа начали функционировать на нескольких парковках Москвы. В частности, на парковках у станций метро «Братиславская» и «Кузьминки» можно бесплатно оставить свой автомобиль в период с 05:30 до 02:00. Для этого необходимо совершить минимум две поездки на подземке или Московском центральном кольце.