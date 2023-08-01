Музей Победы проведет пять бесплатных кинопоказов в августе

Москвичей и гостей столицы пригласили на пять некоммерческих показов в рамках киноклуба «Поклонка». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Музея Победы.

— В августе мы покажем восхитительную анимацию для всей семьи о приключениях воробья Ричарда, китайскую анимацию о юноше-сироте, оказавшемся в мире супергероев, семейный фильм о подростках, которые отправляются на машине времени в прошлое и многое другое, — рассказал киновед Музея Победы, ведущий киноклуба «Поклонка» Геннадий Ходос.

Кроме того, в День Воздушно-десантных войск, 2 августа, Музей Победы проведет льготные кинопоказы. Фильм «За Палыча!» зрители смогут увидеть по сниженной цене. Приобрести билеты на киносеансы в день ВДВ можно будет за 125 рублей. Всего пройдет четыре показа — в 11:10, 13:05, 17:20, 19:20.