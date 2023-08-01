За полгода 27 социально значимых объектов в Москве получило адреса
За первые шесть месяцев этого года адреса присвоили 27 социально значимым объектам. Среди них учреждения образования, здравоохранения и спорткомплексы. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
«Среди социальных объектов, которые получили адреса в первом полугодии 2023 года, больше всего учебных учреждений — 13. Они рассчитаны более чем на пять тысяч школьников и 1,5 тысячи детей дошкольного возраста. Здания возведены на территории четырех городских округов — на северо-западе, севере, юге столицы и в ТиНАО. Также было адресовано шесть объектов здравоохранения, пять религиозных организаций и три спортивных комплекса», — рассказал Максим Гаман.
В Москве распоряжение о присвоении, изменении или аннулировании адреса издает Департамент городского имущества. Специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) выполняют техническую часть этой работы. В городских округах Троицк и Щербинка услугу по адресации оказывают местные администрации.
Объекты здравоохранения, получившие адреса в этом году, начнут принимать пациентов в районах Беговой, Вешняки, Покровское-Стрешнево, Строгино и Даниловский. Например, на северо-западе столицы по адресу: улица Твардовского, дом 10, строение 5 поликлиника на 750 посещений в смену находится на финальной стадии строительства. Здесь уже благоустраивают территорию, проводят пусконаладочные работы и монтируют технологическое оборудование.
«Среди спортивных объектов, которым присвоили адреса в первом полугодии, два физкультурно-оздоровительных комплекса в деревне Летово поселения Сосенского ТиНАО и во Внукове. На юго-востоке Москвы по адресу: Волжский бульвар, дом 8 а появилась спортивная школа олимпийского резерва “Ника”. В ней смогут заниматься профессиональные спортсмены и любители», — отметил генеральный директор МосгорБТИ Александр Кинев.
Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.