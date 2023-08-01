За полгода 27 социально значимых объектов в Москве получило адреса

«Среди социальных объектов, которые получили адреса в первом полугодии 2023 года, больше всего учебных учреждений — 13. Они рассчитаны более чем на пять тысяч школьников и 1,5 тысячи детей дошкольного возраста. Здания возведены на территории четырех городских округов — на северо-западе, севере, юге столицы и в ТиНАО. Также было адресовано шесть объектов здравоохранения, пять религиозных организаций и три спортивных комплекса», — рассказал Максим Гаман.