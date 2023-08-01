Режим работы Московского зоопарка изменился с 1 августа

"С 1 августа Московский зоопарк немного корректирует режим работы. Гулять по зоопарку можно будет с 07:30 до 21:00. Вход на территорию будет открыт до 20:00. Терминалы и дежурные кассы работают с 07:30 до 20:00. Обратите внимание на режим работы входов в зоопарк", - значится в сообщении.