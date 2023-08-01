Финал конкурса «Московские мастера. Молодежка» прошел в столице
В столице состоялся финал конкурса «Московские мастера. Молодежка». В рамках мероприятия между собой соревновались девять лучших специалистов по работе с молодежью. Об этом сообщила председатель городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
— Конкурс «Московские мастера. Молодежка» в столице проходил впервые. Благодаря новой номинации мы увидели лица настоящих профессионалов, которые каждый день работают с запросами молодого поколения и развивают сферу молодежной политики в Москве, — сказала она.
На протяжении четырех этапов участники развивали свои навыки, разрабатывали новые проекты и делились опытом с коллегами, передает официальный сайт мэра Москвы.
На Школьной улице возле дома 23 прошла фотовыставка «Молодежные места Москвы». На снимках запечатлели уютные уголки столичных парков, популярные общественные и арт-пространства, смотровые площадки, где молодые люди встречаются с друзьями, назначают свидания или отдыхают после учебы.
Также творческий конкурс видеоконтента для молодежи состоится в Москве. Его победители смогут отправиться в международные киноэкспедиции и снять собственные короткометражные фильмы.