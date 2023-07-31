В Москве сдали в эксплуатацию улицу Янковского

Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод в эксплуатацию внутриквартального проезда рядом с жилым комплексом на западе Москвы в районе Раменки. Об этом сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

"В Раменках активно застраивается новый жилой квартал, улицы которого получили кинематографические названия благодаря соседству с Мосфильмом. Внутриквартальный проезд №1323А после ввода в эксплуатацию носит имя знаменитого Олега Янковского. Протяженность сданного участка составляет 390 м, дорога обеспечит подъезд автомобилей к трем домам жилого комплекса", - сказал Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Дорожный проезд имеет по одной полосе шириной 3 м в каждую сторону. Расчетная скорость движения по новой улице - не выше 30 км/ч. С обеих сторон дороги появились тротуары, также через проезжую часть устроено три наземных пешеходных перехода.

Парковочные карманы рассчитаны на 18 автомобилей. Строители проложили необходимые инженерные коммуникации, нанесли на дорожное полотно разметку, выполнили благоустройство и озеленение прилегающей территории.