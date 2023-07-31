В Москве зафиксировали считавшихся исчезнувшими более 20 видов птиц и насекомых

"Три самых редких краснокнижных вида птиц с 0 категорией, то есть считавшиеся вероятно исчезнувшими, были замечены в природно-историческом парке "Москворецкий". Это - клинтух, зеленый дятел, черный коршун. Представителей 1 категории редкости (находящиеся под угрозой исчезновения), которых в ходе учетов за первую половину 2023 года было зафиксировано 23 вида, можно встретить на разных природных территориях. Например, зайца-русака можно увидеть в ландшафтном заказнике "Теплый Стан", в природно-исторических парках "Измайлово", "Косинский", "Кузьминки-Люблино", "Москворецкий", "Битцевский лес", - говорится в сообщении.