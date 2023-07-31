Путин поручил правительству РФ проработать вопрос судоходства в Москве

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос использования автономных судов на реках Москвы, сообщается на сайте Кремля.

«Проработать вопрос о возможности организации судоходства автономных судов в городе Москве», — говорится в документе.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что решение Киева запретить судоходство в Керченском проливе является ничтожным и не имеет под собой никаких оснований.

Депутат подчеркнул, что при этом не стоит игнорировать возможность попыток агрессии со стороны Украины в отношении Керченского пролива. Шеремет выразил уверенность, что в этом случае российские военные примут все меры по обеспечению безопасности судоходства.