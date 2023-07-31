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Путин поручил проработать вопрос использования автономных судов на реках Москвы

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос использования автономных судов на реках Москвы, сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил правительству РФ проработать вопрос судоходства в Москве
© РИА Новости

«Проработать вопрос о возможности организации судоходства автономных судов в городе Москве», — говорится в документе.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что решение Киева запретить судоходство в Керченском проливе является ничтожным и не имеет под собой никаких оснований.

Депутат подчеркнул, что при этом не стоит игнорировать возможность попыток агрессии со стороны Украины в отношении Керченского пролива. Шеремет выразил уверенность, что в этом случае российские военные примут все меры по обеспечению безопасности судоходства.

20 июля Минобороны Украины объявило о запрете судоходства в северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе. В министерстве предупредили, что с 21 июля все корабли, следующие в акватории Черного моря в направлении российских морских портов и портов, «находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины», могут рассматриваться как «перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

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