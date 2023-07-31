Путин поручил правительству РФ проработать вопрос судоходства в Москве

Путин поручил проработать вопрос использования автономных судов на реках Москвы
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос использования автономных судов на реках Москвы, сообщается на сайте Кремля.
«Проработать вопрос о возможности организации судоходства автономных судов в городе Москве», — говорится в документе.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что решение Киева запретить судоходство в Керченском проливе является ничтожным и не имеет под собой никаких оснований.
Депутат подчеркнул, что при этом не стоит игнорировать возможность попыток агрессии со стороны Украины в отношении Керченского пролива. Шеремет выразил уверенность, что в этом случае российские военные примут все меры по обеспечению безопасности судоходства.
20 июля Минобороны Украины объявило о запрете судоходства в северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе. В министерстве предупредили, что с 21 июля все корабли, следующие в акватории Черного моря в направлении российских морских портов и портов, «находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины», могут рассматриваться как «перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».