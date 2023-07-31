В Московском планетарии рассказали о Суперлунии

«На самом деле Суперлуние — это такое положение Луны, когда она проходит ближе всего к Земле. То есть это ближайшая точка, в которой находится Луна относительно Земли. Ещё связано это с тем, что полнолуние и прохождение этой точки иногда совпадает и тогда это называют Суперлунием», — объяснила она.