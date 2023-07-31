Посвященный нацпроектам «Поезд возможностей» запустили в метро Москвы

В Московском метрополитене запустили тематический «Поезд возможностей», посвящённый национальным проектам России. Состав будет курсировать на протяжении полугода на Арбатско-Покровской линии.

Поезд запустили с целью повысить осведомлённость пассажиров о президентской платформе «Национальные проекты России», а также о целях и результатах нацпроектов, передаёт НТВ.

Так, экспозиции «Производительность труда» и «Международная кооперация и экспорт» познакомят пассажиров с мерами содействия бизнесу, «Демография» — с мерами поддержки семей с детьми, а «Здравоохранение» расскажет о программах по сохранению здоровья граждан.