В центре столицы демонтируют 62 незаконные постройки

Наиболее распространенное нарушение — это возведение пристроек и надстроек к зданиям, выполненное без оформления необходимой документации.

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За первые шесть месяцев 2023 года в столице вынесли 62 решения о сносе самовольных построек в центре города. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

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«Самострои не только портят архитектурный вид центра столицы, но и представляют опасность для горожан, так как часто возводятся с нарушением строительных норм и правил. С начала 2023 года суды разных инстанций вынесли решения о сносе 62 объектов самовольного строительства общей площадью почти 90 тысяч квадратных метров в Центральном административном округе. Наиболее распространенное нарушение — это возведение пристроек и надстроек к зданиям, выполненное без оформления необходимой документации», — рассказал Максим Гаман.

Так, Арбитражный суд Москвы признал самостроем двухэтажную пристройку площадью 126 квадратных метров к зданию на улице Серафимовича, входящему в состав ансамбля объекта культурного наследия регионального значения — комплекса Дома правительства. Объект не соответствует строительным нормам и правилам, а также создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Кроме того, незаконно возвели трехуровневую пристройку и надстройку площадью 80 квадратных метров к зданию по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 7/5, строение 1. При строительстве были нарушены действующие правила и нормы, поэтому суд признал их самостроем и вынес решение о демонтаже.

К жилому зданию по адресу: улица Мантулинская, дом 12/2 предприниматель незаконно возвел некапитальную пристройку площадью 84,8 квадратного метра и использовал ее для коммерческих целей. Требования города о сносе конструкции были удовлетворены арбитражным судом.

Выявлением фактов самовольного строительства в Москве занимается Госинспекция по недвижимости. Ведомство регулярно проводит проверку земельных участков и объектов недвижимости на территории города на предмет земельно-имущественных нарушений.

Самостроями могут быть признаны объекты, которые возведены без необходимой документации на земельном участке, не предназначенном для этих целей, или с нарушениями градостроительных и строительных норм и правил. Всего в первом полугодии 2023 года самовольными признаны 256 объектов площадью почти 260 тысяч квадратных метров. Еще более двух тысяч аналогичных дел рассматривается в судах.