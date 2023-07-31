В районе Отрадное открыли свободный доступ к стоянке на 30 машино-мест

Ранее там были незаконно размещены шлагбаумы, а за парковку взималась плата.

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Госинспекция по недвижимости пресекла самовольное ограничение доступа на территорию автостоянки в районе Отрадное. Об этом сообщил глава ведомства Иван Бобров.

«Специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили, что доступ на участок ограничивали два шлагбаума, при въезде был размещен пост охраны, за парковку взималась плата. Таким образом, в нарушение условий договора аренды автостоянка использовалась в коммерческих целях. Незаконные ограждения и сооружение уже демонтировали», — рассказал он.

Участок располагается по адресу: Алтуфьевское шоссе, владение 27. Он был предоставлен в аренду для размещения гостевой автостоянки перед зданием завода без права коммерческого использования. Сейчас свободный доступ к парковке на 30 машино-мест восстановлен.

Одна из важнейших городских задач — создание комфортной среды. Так, если территория выделена для размещения общедоступной стоянки, у москвичей должна быть возможность свободно ей пользоваться.