Проект «Школа здоровья» доступен во всех центрах московского долголетия

На всех площадках центров московского долголетия запустили масштабный проект «Школа здоровья» . В нем участвуют 42 столичные поликлиники. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Поучаствовать в проекте может любой житель столицы старше 55 лет. Для этого нужно обратиться в ближайший центр московского долголетия или позвонить по телефону: +7 (495) 870-44-44. Анонсы встреч с врачами и ссылки на занятия размещают на страницах центров в социальных сетях.