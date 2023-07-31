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Проект «Школа здоровья» доступен во всех центрах московского долголетия — Сергей Собянин

Главная задача проекта — научить горожан старшего возраста заботиться о своем здоровье.

Проект «Школа здоровья» доступен во всех центрах московского долголетия
© Mos.ru

На всех площадках центров московского долголетия запустили масштабный проект «Школа здоровья». В нем участвуют 42 столичные поликлиники. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кардиологи, неврологи, терапевты и другие специалисты проводят лекции, семинары, дискуссии и мастер-классы для горожан старшего возраста.

«Главная задача — научить старшее поколение москвичей заботиться о своем здоровье. Каждое занятие посвящено отдельной теме, например профилактике болезней сердца, сосудов, правильному питанию», — отметил Мэр Москвы.

Источник: официальный аккаунт Сергея Собянина в соцсети «ВКонтакте»

Поучаствовать в проекте может любой житель столицы старше 55 лет. Для этого нужно обратиться в ближайший центр московского долголетия или позвонить по телефону: +7 (495) 870-44-44. Анонсы встреч с врачами и ссылки на занятия размещают на страницах центров в социальных сетях.