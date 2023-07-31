Проект «Школа здоровья» доступен во всех центрах московского долголетия — Сергей Собянин
Главная задача проекта — научить горожан старшего возраста заботиться о своем здоровье.
На всех площадках центров московского долголетия запустили масштабный проект «Школа здоровья». В нем участвуют 42 столичные поликлиники. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Кардиологи, неврологи, терапевты и другие специалисты проводят лекции, семинары, дискуссии и мастер-классы для горожан старшего возраста.
«Главная задача — научить старшее поколение москвичей заботиться о своем здоровье. Каждое занятие посвящено отдельной теме, например профилактике болезней сердца, сосудов, правильному питанию», — отметил Мэр Москвы.
Источник: официальный аккаунт Сергея Собянина в соцсети «ВКонтакте»
Поучаствовать в проекте может любой житель столицы старше 55 лет. Для этого нужно обратиться в ближайший центр московского долголетия или позвонить по телефону: +7 (495) 870-44-44. Анонсы встреч с врачами и ссылки на занятия размещают на страницах центров в социальных сетях.