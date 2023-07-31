Эксперт: феврали в Москве станут холоднее из-за глобального потепления
Преподаватель МГУ Сергей Мухаметов сообщил, что изменение циркуляции атмосферы в Арктике, вызванное потеплением, приведет к локальному похолоданию в Европе, а в Москве станут холоднее феврали. Об этом пишет Рен ТВ.
По словам эксперта, холодный воздух распространится на центральную часть России. Это будет связано с изменением циркуляции атмосферы в Арктике. В результате феврали в российской столице будут все холоднее.
Мухаметов также отметил, что как бы это парадоксально ни выглядело, глобальное потепление может вызвать локальное похолодание.
Климатолог РАН Владимир Семенов также рассказал, что в ближайшие пять лет будут побиты температурные рекорды. Это связано с тем, что с начала XX века глобальные температуры воздуха выросли на 1,2 градуса.
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