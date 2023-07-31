В Москве в «Музеоне» пройдет литературный фестиваль «ЛетЛитФест»

В Москве в парке искусств «Музеон» состоится фестиваль «ЛетЛитФест». Мероприятие объединит авторов, издателей и читателей.

Финальное мероприятие фестиваля пройдет в «Музеоне» 5 августа. Сам фест начался в столице 25 мая, сообщает пресс-служба Мосгорпарка.

Москвичи и гости столицы смогут встретиться с писателями, чтобы обсудить современную литературу и искусство. Также в парке пройдут музыкальные выступления, поэтические вечера и выставки.

На сцене «Капля» пройдут постановки. Для гостей мероприятия будут работать отделения московских библиотек. Где будут проходить мастер-классы, лекции и другие мероприятия.