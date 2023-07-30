Главархив Москвы открыл онлайн-выставку ко Дню Военно-морского флота

"Главархив подготовил новую онлайн-выставку, приуроченную ко Дню Военно-морского флота Российской Федерации. Героем экспозиции стал контр-адмирал Георгий Костев. Пользователи смогут изучить его биографию и научную работу. На выставке представлены личные фотографии Георгия Костева, его дневниковые записи о трудной зимовке на Колыме, а также обложки его книг и изданий с дарственными надписями от ученых, писателей, товарищей по службе", - говорится в сообщении.

Поясняется, что Георгий Костев родился 7 мая 1928 года в городе Жлобине в Белоруссии. С 1944 года он служил на флоте. Получил образование в Высшем военно-морском училище имени Михаила Фрунзе. Затем прошел обучение на высших курсах противолодочной обороны для офицеров-подводников при Военно-морской академии имени адмирала Николая Кузнецова. Сначала Костев служил штурманом на подводных лодках, а затем сам стал командиром одной из них. За время многолетней службы он успел побывать на всех флотах СССР. Он совершил более 10 рейсов дальнего плавания, ходил по Северному морскому пути, соединяющему европейскую часть России и Дальний Восток, прошел Мариинскую водную систему, пережил зимовку на Колыме.