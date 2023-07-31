В Москве откроется новый участок метро

В Москве откроется новый участок Солнцевской линии метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Завершаем основное строительство станций "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" на новом участке Солнцевской линии метро. Осталось закончить отделку, смонтировать и наладить оборудование», — заявил градоначальник, отметив, что станции запустят в ближайшие месяцы.

Новый участок метро улучшит транспортное обслуживание для 350 тысяч жителей Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) и пассажиров аэропорта Внуково. После того как новый участок введут в эксплуатацию, от аэропорта до станции «Мичуринский проспект» можно будет доехать за 23 минуты.

Станция «Пыхтино» готова более чем на 90 процентов. Предполагается, что ежедневно ей будут пользоваться около 11 тысяч человек, а к 2030 году пассажиропоток возрастет в два раза.