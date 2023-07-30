Краснокнижного жука заметили в Терлецком лесопарке

«Жука, занесенного в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости, зафиксировали специалисты Мосприроды в Терлецком лесопарке. Имя мраморная бронзовка получила благодаря бронзовому отливу почти черной окраски и неровным светлым линиям на надкрыльях. Сам жук довольно крупный – длина тела в среднем составляет около 2,7 см», - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрослые бронзовки любят лакомиться древесным соком и нектаром крупных цветов, а их личинки – остатками растений, которые разлагаются в почве. Мраморных бронзовок нередко путают с майскими жуками. Отличить бронзовку можно по полету: она расправляет и выпускает по бокам только прозрачные тонкие крылья, а надкрылья во время полета остаются сложенными.