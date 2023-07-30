Первые умные трамвайные стрелки установили в Москве

В столице оборудовали первые 30 автоматизированных трамвайных стрелок. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника Максима Ликсутова. В настоящее время трамвайные стрелки переводятся без физического участия водителя – с помощью кнопки в кабине. После установки новой системы, перевод стрелок будет происходить автоматически. Шкафы для управления автоматизированными стрелками к настоящему времени установили на проспекте Мира, в районах Богородское, Метрогородок, Черемушки и некоторых других местах города. Впоследствии умной системой оборудуют и сами трамваи. "В будущем направление движения трамвая будет меняться без участия водителя. Это важный шаг в модернизации всей инфраструктуры, которая стала возможной с переходом сети столичного трамвая под управление Мосметро", – рассказал вице-мэр. Ликсутов подчеркнул, что автоматизация движения трамваев позволит повысить их скорость и безопасность. Ранее сообщалось, что количество ежедневно курсирующих по столичным улицам трамваев за год увеличилось почти на 20%. Сегодня на 35 маршрутах города ходят 500 трамваев.