В Москву придет потепление

В воскресенье, 30 июля, столбики термометров поднимутся в Москве до +24°, в Подмосковье -до +25°, рассказал в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог отметил, что в столичный регион придет «относительно погожий антициклон с комфортным температурным фоном».

По его прогнозу, в Москве ожидается переменная облачность с ветром 3-8 метров в секунду, в Подмосковье возможны небольшие дожди.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что первая декада августа будет без сильных дождей.