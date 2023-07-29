Расписание движения поездов на Казанском направлении изменится с 31 июля по 3 августа

В связи с подготовкой к запуску третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) расписание поездов на Казанском направлении изменится с 31 июля по 3 августа. Об этом в субботу, 29 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Интервалы движения увеличатся от 20 до 40 минут. Часть поездов отменят, а еще у нескольких скорректируют расписание, маршрут следования и остановки. Некоторые проследуют от или до станции Перово, а также от или до Казанского вокзала.

Пассажирам порекомендовали выбирать альтернативные маршруты до центра города вместо станции метро «Выхино», где наблюдается большой пассажиропоток. Например, со станции Косино Казанского направления Московской железной дороги жители и гости столицы могут пересесть на одноименную станцию Некрасовской линии метро и оттуда доехать до «Нижегородской», где есть пересадка на Большую кольцевую линию, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».