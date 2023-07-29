После затяжных дождей в центре Москвы выросли грибы

В Москве продолжаются сильные дожди. После нескольких дней, в течение которых непогода наблюдалась в городе, в центре столицы выросли грибы.

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На кадрах можно увидеть, как они в большом количестве выросли на одном из городских газонов. По внешнему виду они отличаются белым цветом и широкими шляпками.

Июль поразил москвичей большим количеством дождей: прошедший в среду, 26 июля, ливень побил рекорд по осадкам, установленный в конце XIX века. О причинах такой погоды в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, когда в столицу вернутся солнечные дни.