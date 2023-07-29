Ремонт столичных энергоподстанций выполнен более чем на 50 процентов

Ремонт энергоподстанций в столице завершен более чем на 50 процентов от запланированного объема. В общей сложности в 2023 году обновят порядка 2,3 тысячи объектов. Об этом в субботу, 29 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, ремонт энергоподстанций позволит повысить надежность энергоснабжения жилых районов города, социально значимых объектов и городских предприятий. Работы проводят в период с апреля по декабрь, когда не наблюдается повышенных нагрузок на энергетическую инфраструктуру. Специалисты обновили уже 1197 объектов.

— Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций, регулировку запорных устройств, — приводит слова Петра Бирюкова официальный сайт мэра Москвы.