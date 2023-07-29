Пять новых выделенных полос для городского транспорта открыли в Москве

С 29 июля в столице появилось пять новых выделенных полос общей протяженностью пять километров. Нововведения коснулись 38 маршрутов общественного транспорта, которыми ежедневно пользуются почти 200 тысяч москвичей.
«Внедрение новых выделенных полос не только позволяет сократить время ожидания транспорта на остановках, но и снижает число аварий с его участием на 30–40 процентов. Мы продолжим развивать инфраструктуру, чтобы обеспечить комфорт и безопасность наших пассажиров в соответствии с задачей, поставленной Сергеем Собяниным», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.
Открытие выделенной полосы на улице Свободы в сторону области от Алешкинского проезда до Планерной улицы позволит в три раза — с шести до двух минут — сократить время следования общественного транспорта по этому участку. Изменения коснутся городских маршрутов № 199, 212, а также областных маршрутов № 472, 873 и 1873. В часы пик автобусы здесь ходят с интервалом две минуты и перевозят более 10 тысяч пассажиров. Новая выделенная полоса длиной 640 метров поможет жителям Химок и Куркина значительно экономить время в пути от станции метро «Сходненская».
Еще одна выделенная полоса длиной 220 метров появилась на Ярцевской улице на участке от Партизанской до Молодогвардейской улицы. Изменения коснутся городских маршрутов № 300, 554, 732, 794 и 825, а также областных маршрутов № 418, 594, 597 и 597 м. В часы пик автобусы и электробусы ходят раз в две минуты и перевозят более 30 тысяч пассажиров. Теперь общественный транспорт, следующий от станции метро «Молодежная», не будет задерживаться на перекрестке с Молодогвардейской улицей.
Выделенная полоса на улице Капотне ранее работала во временном режиме, но доказала свою эффективность и стала постоянной. Изменения коснутся городских маршрутов № 112, 112 э, 54, 655, 655 к, С9 и С795, а также областных маршрутов № 305, 556 к и 1063. Это позволит более чем 15 тысячам пассажиров проезжать участок быстрее. Жители Капотни смогут экономить до 14 минут при следовании от и до станций метро «Марьино», «Братиславская» и «Кузьминки».
Выделенная полоса на проспекте Андропова в сторону центра возле станции метро «Коломенская» позволит городскому транспорту преодолевать этот участок в четыре раза быстрее — за одну минуту вместо четырех. Это позволит экономить время в часы пик более чем 86 тысячам пассажиров в пути от и до метро. Изменения коснутся городских маршрутов № 899, М19, Е80, Н13, С806, С820 и С951. Все они ходят с интервалом две минуты в часы пик.
На Хорошевском мосту и Таманской улице (по направлению из центра) ввели в эксплуатацию еще одну выделенную полосу длиной 430 метров до 1-й линии Хорошевского Серебряного Бора. Изменения коснутся городских маршрутов № 390,М³,М³а, Т21, Т59, Т65 и Т86. Интервал между движением транспорта составляет примерно две минуты в часы пик, что позволит более чем 55 тысячам пассажиров быстрее добираться до Серебряного Бора. Для проезда такси эта полоса закрыта.