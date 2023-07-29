Пять новых выделенных полос для городского транспорта открыли в Москве

С 29 июля в столице появилось пять новых выделенных полос общей протяженностью пять километров. Нововведения коснулись 38 маршрутов общественного транспорта, которыми ежедневно пользуются почти 200 тысяч москвичей.

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«Внедрение новых выделенных полос не только позволяет сократить время ожидания транспорта на остановках, но и снижает число аварий с его участием на 30–40 процентов. Мы продолжим развивать инфраструктуру, чтобы обеспечить комфорт и безопасность наших пассажиров в соответствии с задачей, поставленной Сергеем Собяниным», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.

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Открытие выделенной полосы на улице Свободы в сторону области от Алешкинского проезда до Планерной улицы позволит в три раза — с шести до двух минут — сократить время следования общественного транспорта по этому участку. Изменения коснутся городских маршрутов № 199, 212, а также областных маршрутов № 472, 873 и 1873. В часы пик автобусы здесь ходят с интервалом две минуты и перевозят более 10 тысяч пассажиров. Новая выделенная полоса длиной 640 метров поможет жителям Химок и Куркина значительно экономить время в пути от станции метро «Сходненская».

Еще одна выделенная полоса длиной 220 метров появилась на Ярцевской улице на участке от Партизанской до Молодогвардейской улицы. Изменения коснутся городских маршрутов № 300, 554, 732, 794 и 825, а также областных маршрутов № 418, 594, 597 и 597 м. В часы пик автобусы и электробусы ходят раз в две минуты и перевозят более 30 тысяч пассажиров. Теперь общественный транспорт, следующий от станции метро «Молодежная», не будет задерживаться на перекрестке с Молодогвардейской улицей.

Выделенная полоса на улице Капотне ранее работала во временном режиме, но доказала свою эффективность и стала постоянной. Изменения коснутся городских маршрутов № 112, 112 э, 54, 655, 655 к, С9 и С795, а также областных маршрутов № 305, 556 к и 1063. Это позволит более чем 15 тысячам пассажиров проезжать участок быстрее. Жители Капотни смогут экономить до 14 минут при следовании от и до станций метро «Марьино», «Братиславская» и «Кузьминки».

Выделенная полоса на проспекте Андропова в сторону центра возле станции метро «Коломенская» позволит городскому транспорту преодолевать этот участок в четыре раза быстрее — за одну минуту вместо четырех. Это позволит экономить время в часы пик более чем 86 тысячам пассажиров в пути от и до метро. Изменения коснутся городских маршрутов № 899, М19, Е80, Н13, С806, С820 и С951. Все они ходят с интервалом две минуты в часы пик.