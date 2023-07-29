Более 50% от запланированного объема работ по ремонту энергоподстанций выполнено в столице
В столице выполнено более 50% от запланированного объема работ по ремонту энергоподстанций. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
«В этом году обновим в общей сложности около 2,3 тыс. трансформаторных и распределительных подстанций, что позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов. В настоящее время выполнено более половины от общего объема – отремонтировано 1 тыс. 197 объектов», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Отмечается, что при планировании учитываются периоды с пиковыми нагрузками, праздничные дни, поэтому большую часть работ проводят в период с апреля по декабрь. Специалисты ремонтируют силовые трансформаторы, электрооборудование и заземляющие устройства, устанавливают новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики, контролируют и приводят в нормативное состояние изоляцию и контактные соединения, при необходимости красят металлоконструкции и проводят регулировку запорных устройств. Также в городе регулярно проходят проверки технического состояния оборудования, при необходимости его меняют или ремонтируют.