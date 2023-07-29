Более 50% от запланированного объема работ по ремонту энергоподстанций выполнено в столице

В столице выполнено более 50% от запланированного объема работ по ремонту энергоподстанций. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«В этом году обновим в общей сложности около 2,3 тыс. трансформаторных и распределительных подстанций, что позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов. В настоящее время выполнено более половины от общего объема – отремонтировано 1 тыс. 197 объектов», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.