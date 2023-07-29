Выставка про Анну Ахматову откроется в «Коломенском» 10 августа

В музее-заповеднике «Коломенское» откроется выставка «Поэма про героиню. Анна Ахматова в Коломенском». Открытие состоится 10 августа.

— Выставка состоит из двух разделов. Первый рассказывает о московском периоде жизни и творчества великой поэтессы, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Второй раздел экспозиции раскрывает особое отношение Анны Ахматовой к Коломенскому. Кроме того, выставка объединит мемориальные вещи поэтессы, архивные фотографии, а также памятники национального искусства и культуры.

Музей Победы в пятницу, 28 июля, разместил на сайте виртуальную выставку «Портрет фронтовой собаки», в которую вошло порядка трех тысяч рисунков, присланных на международный творческий конкурс о подвигах четвероногих героев.