Выставка про Анну Ахматову откроется в «Коломенском» 10 августа
В музее-заповеднике «Коломенское» откроется выставка «Поэма про героиню. Анна Ахматова в Коломенском». Открытие состоится 10 августа.
Второй раздел экспозиции раскрывает особое отношение Анны Ахматовой к Коломенскому. Кроме того, выставка объединит мемориальные вещи поэтессы, архивные фотографии, а также памятники национального искусства и культуры.
Музей Победы в пятницу, 28 июля, разместил на сайте виртуальную выставку «Портрет фронтовой собаки», в которую вошло порядка трех тысяч рисунков, присланных на международный творческий конкурс о подвигах четвероногих героев.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 340 выставок и 900 культурных мероприятий организовали столичные музеи и выставочные залы за первые шесть месяцев 2023 года. Их посетили больше шести миллионов человек.