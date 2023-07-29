Москвичам рассказали об интересных мероприятиях фестиваля «Усадьбы Москвы»

Обширная культурная программа ждет горожан в столичных усадьбах в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы». Для жителей столицы подготовили театрализованные экскурсии, мастер-классы, аудиоспектакли и другие необычные мероприятия.

Участники смогут погрузиться в минувшие эпохи и узнать больше об истории 15 городских усадеб. Для участия в мероприятиях им необходимо пройти предварительную регистрацию, которая уже открыта. Так, 5 августа москвичам и гостям столицы предлагают посетить усадьбы Валуево и Люблино, в которых пройдут мастер-классы и иммерсивные постановки, шахматный турнир и музыкальный перфоманс.

В усадьбе Свиблово 6 августа состоятся мероприятия, посвященые русской культуре и традициям. Участники смогут узнать о меню крестьян и дворян во время Великого поста, посетить мастер-класс по игре на гуслях и обзорную экскурсию. А в Доме творчества «Переделкино» 12 августа пройдут чтения произведений Бориса Пастернака, советское чаепитие и музыкальный концерт, в программу которого включат аргентинское танго, музыку из фильмов и тяжелый рок, передает официальный сайт мэра Москвы.