Посвященная Анне Ахматовой выставка откроется в «Коломенском» 10 августа

В музее-заповеднике «Коломенское» 10 августа откроется выставка «Поэма про героиню. Анна Ахматова в Коломенском». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Экспозиция во дворце царя Алексея Михайловича объединит мемориальные вещи поэтессы, архивные фотографии, а также памятники национального искусства и культуры, представленные в музее в 1950-1960-е годы, когда Анна Ахматова посещала Коломенское. Выставка создана в партнерстве с Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля и Государственным литературно-мемориальным музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме», – говорится в сообщении.