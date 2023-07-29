Собянин рассказал о благоустройстве трех районов на северо-востоке Москвы

В трех столичных районах Бутырский, Марфино и Марьина Роща проходит этап благоустройства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Три исторических района на северо-востоке, в срединной части города. Богатое прошлое и динамичное настоящее, которое определяют большие и малые проекты, повышающие качество жизни 172 тысяч москвичей, — поделился он.

В частности, специалисты проложили северный радиус Люблинско-Дмитровской линии метро и открыли Большую Кольцевую линию. Скоро жители получат два диаметра наземного метро: МЦД-3 и МЦД-4. Кроме того, в районах проходит строительство современных поликлиник, детских садов и школ, написал Собянин в своем личном блоге.

Накануне мэр рассказал, что комплексное благоустройство участков парка «Яуза» вдоль улицы Сухонской и Олонецкого проезда почти завершено. Также вдоль реки Яузы также планируется построить несколько пляжных зон и бассейнов с подогревом.