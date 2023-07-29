1 сентября москвичи смогут получить паспорт в торжественной обстановке в центрах госуслуг

В День знаний, 1 сентября, юные москвичи могут получить свой первый паспорт в торжественной обстановке в центрах госуслуг. Мероприятие пройдет во флагманских офисах «Мои документы» САО, ЮВАО, ЮАО, ЗАО и во Дворце госуслуг на ВДНХ. Записаться на торжественное вручение документа можно будет и на другие даты.

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Во время церемонии каждого участника поздравляют представители отделов по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве и центров «Мои документы». Вместе с паспортом москвичам вручают издание Конституции Российской Федерации и тематические сувениры.

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После получения документа гостей церемонии ждет интересная неофициальная часть программы. Во флагманах посетителей знакомят с экспозицией выставки «Москва — с заботой об истории», а во Дворце госуслуг проводят экскурсию по первому в России музейно-выставочному комплексу истории государственной службы. Каждый желающий может принять участие в мастер-классе «Письмо в будущее» и написать послание самому себе.

Получить первый паспорт в тожественной обстановке можно 1, 15 и 29 сентября во флагманских офисах САО, ЮВАО, ЮАО, ЗАО и во Дворце госуслуг на ВДНХ, а также 8 и 22 сентября во флагманских офисах ВАО, СЗАО, ЮЗАО, ЦАО.

Для участия в церемонии необходимо выбрать удобные дату и центр госуслуг на mos.ru и не позднее чем за 12 дней до вручения подать документы в выбранный офис. В назначенный день нужно прибыть в центр минимум за 40 минут до начала мероприятия. Если заявитель не появится за пять минут до начала, его запись аннулируется. Паспорт в таком случае можно будет забрать позже в районном отделе по вопросам ОВМ МВД России по городу Москве, где оформлялся документ.

Подать заявление на получение паспорта можно не ранее следующего дня после исполнения 14 лет. Для оформления документа необходимо представить свидетельство о рождении, две фотографии размером 3,5 х 4,5 сантиметра и оплатить госпошлину 300 рублей. Сфотографироваться и оплатить пошлину можно непосредственно в центре госуслуг.