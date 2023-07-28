Познакомиться с программой Московского урбанфорума в «Зарядье» можно на специальной странице

На сайте Московского урбанистического форума (МУФ) открылась особая страница столичного парка «Зарядье». Об этом в пятницу, 28 июля, сообщили в пресс-службе форума.

— Эта площадка станет одной из крупнейших на форуме, — говорится в сообщении.

На территории парка проведут свыше 800 мероприятий — культурных, спортивных и развлекательных. Кроме того, организуют специальную деловую программу «Москва-2030. Город, устремленный в будущее».

Гостей форума будут ждать концерты, спектакли, выставки и многое другое. Всего в парке «Зарядье» планируется размещение множества тематических пространств, где можно будет узнать, как развивался город и какое у него будущее. На странице парка опубликована вся информация, как добраться до интересующей локации, и найти анонсы событий, пишет официальный сайт МУФ.

Кроме того, в парке «Зарядье» подготовили специальную программу для юных москвичей. Она включает более 100 мероприятий.