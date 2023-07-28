Раскрыта программа Московского урбанфорума в «Зарядье»

На сайте Московского урбанистического форума открылась специальная страница парка «Зарядье». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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На странице размещена программа событий, которые пройдут в рамках форума. На площадке организуют свыше 800 различных мероприятий и проведут деловую программу «Москва-2030. Город, устремленный в будущее».

В «Зарядье» разместят десятки тематических пространств — там пройдут концерты, лекции, детские занятия, выставки и мастер-классы. Гости площадки смогут поучаствовать в конкурсах, посетить чайную церемонию, заняться йогой на парящем мосту, побывать в гончарной мастерской и нарисовать картину с помощью кофе.

Вход на площадку свободны, для участия в некоторых мероприятиях потребуется регистрация — ее откроют на сайте в ближайшее время.