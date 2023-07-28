Собянин: Развитие электронных услуг избавляет москвичей от бумажной волокиты

«Базовый регистр – система межведомственного взаимодействия, необходимая для предоставления госуслуг, – работает с 2011 года. В нем хранится более 400 видов документов – от записи ребенка в спортивную секцию до оформления лицензии для предпринимателей. В последнее время межведомственное взаимодействие особенно активно развивается в сферах оказания социальных услуг и ЖКХ», – отметил Собянин.