Собянин: Развитие электронных услуг избавляет москвичей от бумажной волокиты
Цифровые сервисы за последние полгода избавили москвичей от необходимости собирать и предоставлять в ведомства около 105 млн бумажных документов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.
«Базовый регистр – система межведомственного взаимодействия, необходимая для предоставления госуслуг, – работает с 2011 года. В нем хранится более 400 видов документов – от записи ребенка в спортивную секцию до оформления лицензии для предпринимателей. В последнее время межведомственное взаимодействие особенно активно развивается в сферах оказания социальных услуг и ЖКХ», – отметил Собянин.
Он уточнил, что сегодня Москва – один из мировых лидеров по объему городских цифровых сервисов. В прошлом году система mos.ru оказала 650 млн госуслуг. Среди главных цифровых проектов столицы – «Цифровой двойник города», «Электронный дом», «Московская электронная школа», «Наш город», «Активный гражданин», «ЕМИАС» и многие другие. Они повышают эффективность управления городом и уровень комфорта его жителей.