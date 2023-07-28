Московская зона отдыха «Тропарево» вновь открыта для купания

«Зоны отдыха «Левобережье» (САО) и «Большой Садовый пруд» (на надзоре ФМБА) в настоящее время функционируют как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоемов. По состоянию на 28 июля, по результатам лабораторных исследований, вода водоема на территории ранее закрытой для купания зоны отдыха «Тропарево» (ЮЗАО), отвечает санитарным требованиям. Купание в зоне отдыха «Тропарево» разрешено», – говорится в сообщении.