Собянин рассказал о 100-летней истории волейбола в Москве

«Сегодня 100 лет отечественному волейболу. Его история началась в Москве с первого официального матча на ул. Мясницкая. Тогда этим видом спорта увлекались в основном художники, актеры, кинематографисты – играли во дворах театров между репетициями и спектаклями», – приводятся в сообщении слова мэра Москвы Сергея Собянина.