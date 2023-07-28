Собянин рассказал о 100-летней истории волейбола в Москве
Для москвичей в городе работают три профессиональные волейбольные школы и 107 секций Москомспорта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Сегодня 100 лет отечественному волейболу. Его история началась в Москве с первого официального матча на ул. Мясницкая. Тогда этим видом спорта увлекались в основном художники, актеры, кинематографисты – играли во дворах театров между репетициями и спектаклями», – приводятся в сообщении слова мэра Москвы Сергея Собянина.
Уточняется, что на сегодняшний день в Москве этим видом спорта занимаются 215 тыс. человек, для них открыто более 3 тыс. площадок.
«Сегодня волейболистов разного уровня (от начального до уровня высших достижений) готовят в трех школах Москомспорта: Московской волейбольной академии, Московской комплексной спортивной школе «Зеленоград» и центре спорта и образования «Москва-98», – отмечается в тексте.
Для любителей этого вида спорта в столице действует 107 секций. Записаться можно на сайте Москомспорта.