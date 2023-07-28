Иван Бобров: В Басманном районе демонтировали незаконное здание с мансардой и подвалом
Незаконное использование земельного участка площадью свыше двух тысяч квадратных метров пресекли в ЦАО. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.
Двухэтажное здание с надстройкой и подвалом, который использовали как гараж, выявили по адресу Лефортовский переулок, владение 4, строение 1.
— Земельный участок оформлен в аренду для эксплуатации здания, которое демонтировали ранее. Строительство новых объектов договором не предусмотрено. Нарушая это условие, пользователь возвел двухэтажное здание с надстройкой и подвалом площадью почти 1,7 тысячи квадратных метров. Земля в пользование не оформлялась, разрешение на строительство не выдавалось, — рассказал Иван Бобров.
Арбитражный суд Москвы признал размещение объекта незаконным. Двухэтажное здание с мансардой и подвалом демонтировали.
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