В Басманном районе демонтировали незаконное здание с мансардой и подвалом

— Земельный участок оформлен в аренду для эксплуатации здания, которое демонтировали ранее. Строительство новых объектов договором не предусмотрено. Нарушая это условие, пользователь возвел двухэтажное здание с надстройкой и подвалом площадью почти 1,7 тысячи квадратных метров. Земля в пользование не оформлялась, разрешение на строительство не выдавалось, — рассказал Иван Бобров.