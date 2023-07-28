Собянин: «Лужники» станут не только территорией спорта, но и местом для отдыха

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 28 июля, рассказал о благоустройстве Парка Горького, рекреационных территорий на Воробьевых горах и «Лужниках».

Говоря о Парке Горького глава города отметил, что на сегодняшний день это не просто территория напротив Фрунзенской набережной. К этому парку были присоединены Музеон и Крымская набережная.

— Вы помните, что было на Крымской набережной? Наверное, никто уже и не помнит, потому что никто там не ходил. Сегодня это одна из самых красивых набережных Москвы, — заявил Собянин.

Переходя к теме Воробьевых гор, мэр подчеркнул, что юридически эта территория также относится к Парку Горького. По словам главы города, здесь было возведено большое количество объектов, обустроены горнолыжные спуски, построен трамплин. Также здесь проходит реконструкция Дома пионеров и площадей вокруг него.

Мэр Москвы признался, что всегда хотел вдохнуть жизнь в прилегающую к «Лужникам» территорию. Собянин отметил, что раньше эта арена смотрелась «скучновато и пустынно». По этой причине там были возведены спортивные дворцы художественной гимнастики, единоборств, водных видов спорта. Однако на этом работы по благоустройству здесь не заканчиваются, отметил мэр.

— Смотрим, как вдохнуть жизнь, чтобы там не только спортом можно было заниматься, но и, как во всех парках, была живая атмосфера, — сообщил Собянин.

При этом мэр признался в своем личном блоге, что в том же Парке Горького еще остается над чем работать, как и на Пушкинской набережной.