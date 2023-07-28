Фестиваль неолимпийских видов спорта на ВДНХ перенесли на 6 августа из-за непогоды

Запланированный на 29 июля Фестиваль неолимпийских видов спорта на ВДНХ перенесли на 6 августа. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщили в пресс-службе выставки.

— В связи с плохими погодными условиями, которые ожидаются 29 июля, Фестиваль неолимпийских видов спорта перенесен на 6 августа, воскресенье. В этот день на ВДНХ во второй раз пройдет главное спортивное событие на открытом воздухе для любителей активного образа жизни, — говорится в сообщении.

Гости фестиваля на ВДНХ смогут присоединиться и стать зрителями программ по восьми дисциплинам: роллер-спорт, кикскутеринг, паркур, кроссминтон, кила, лякросс, капоэйра и фрисби, передает официальный сайт выставки.

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