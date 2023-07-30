Первые 30 умных трамвайных стрелок установили в Москве

В Москве установили первые 30 шкафов системы управления автоматизированными трамвайными стрелками, которые помогают транспорту повернуть в нужном направлении. Это технологическое решение позволит трамваям ездить быстрее и сделает движение еще безопаснее. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

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Трамвайными умными стрелками оборудовали пути на проспекте Мира, в районах Богородское, Метрогородок, Черемушки и других. В ближайшее время систему управления планируют установить на всех стрелках, а позднее и во всех вагонах, чтобы они переводили стрелки по радиоканалу.

— В будущем направление движения трамвая будет меняться без участия водителя. Это важный шаг в модернизации всей инфраструктуры, которая стала возможной с переходом сети столичного трамвая под управление Мосметро, — рассказал Максим Ликсутов, слова которого приводит официальный сайт мэра Москвы.