Собянин рассказал, как преобразится после благоустройства парк «Яуза»
Комплексное благоустройство участков парка «Яуза» вдоль улицы Сухонская и Олонецкого проезда почти завершено. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ в пятницу, 28 июля.
— Мы начали благоустройство с 2017 года. И вот практически в этом году все закончим. Здесь несколько остается участков, но это в основном промзоны и какие-то крупные инвестиционные проекты. Этим года два еще заниматься, — отметил мэр.
По словам Собянина, вдоль реки Яузы также планируется построить несколько пляжных зон и бассейнов с подогревом. Завершить благоустройство парка «Яуза» вдоль улицы Сухонская и Олонецкого проезда планируется в сентябре 2023 года. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 75 процентов, передает агентство городских новостей «Москва».
На северо-востоке столицы продолжается благоустройство парка «Яуза». В 2023 году работы ведутся на трех участках: в пойме реки Яузы вдоль Сухонской улицы и вдоль Олонецкого проезда, а также в парке «Ростокинский акведук».