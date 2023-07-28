Бочкарев: На станции «Физтех» появился первый в метро регулируемый стрелочный перевод

На станции метро «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии стартовали работы по бетонированию первого регулируемого стрелочного перевода. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Регулируемый стрелочный перевод впервые смонтирован в Московском метрополитене, он расположен в оборотных тупиках станции «Физтех» и необходим для оборота и отстоя поездов, — пояснил заммэра.

По словам генерального директора АО «Мосметрострой» Сергея Жукова, особенностью стрелочного перевода является то, что теперь можно регулировать колею и ординату за счет подрельсовых подкладок.

В этом году у жителей района Северный появятся три новые станции метро Люблинско-Дмитровской линии — «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех», что позволит горожанам экономить время в пути до столицы до 40 минут в день с возможностью пересадок на МЦК, МЦД и другие линии метро.