Вильфанд рассказал, когда в Москву придет солнечная погода

В эти выходные в Москве ожидается понижение температуры воздуха, дожди, сильный ветер и грозы, но со следующей недели в столицу вернется теплая и солнечная погода. Об этом НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на следующей неделе москвичей ждет переменная облачность, местами — небольшие кратковременные дожди.

«Будет много солнца, воздушные массы начнут поступать с запада и юго-запада. В понедельник температура составит +22…+27 °C, во вторник — +27…+28 °C. Вся следующая неделя по температурному фону будет по-настоящему летней, соответствующей многолетним значениям, то есть дневная температура будет составлять порядка +25 °C», — отметил синоптик.

Вместе с тем повысится и температура воды, указал Вильфанд. Он отметил, что к следующим выходным она будет выше +20 °C, что позволит продолжить купальный сезон.