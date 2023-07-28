Завершены монолитные работы в одном из корпусов бизнес-центра на северо-востоке столицы

— Соглашение в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда подписано в 2020 году между Москвой и девелопером из структуры Pioneer. Инвестор возводит на северо-востоке столицы бизнес-центр, где будет создано около семи тысяч рабочих мест, из них более 1,6 тысячи — в рамках городской программы. В июле девелопер завершил возведение монолитного каркаса шестого корпуса и уже выполняет внутренние работы по возведению стен и монтажу инженерных систем, устанавливает фасад. Общая готовность корпуса превышает 50 процентов. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2024 году, — рассказал Владислав Овчинский.