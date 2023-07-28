Завершены монолитные работы в одном из корпусов бизнес-центра на северо-востоке столицы
Инвестор завершил возведение монолитного каркаса шестого корпуса офисного комплекса, строящегося по программе стимулирования создания мест приложения труда. Общая площадь здания составляет более 23 тысяч квадратных метров, из них 15 тысяч квадратных метров будут выделены под офисные помещения. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
— Соглашение в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда подписано в 2020 году между Москвой и девелопером из структуры Pioneer. Инвестор возводит на северо-востоке столицы бизнес-центр, где будет создано около семи тысяч рабочих мест, из них более 1,6 тысячи — в рамках городской программы. В июле девелопер завершил возведение монолитного каркаса шестого корпуса и уже выполняет внутренние работы по возведению стен и монтажу инженерных систем, устанавливает фасад. Общая готовность корпуса превышает 50 процентов. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2024 году, — рассказал Владислав Овчинский.
Общая площадь здания составит более 23 тысяч квадратных метров, офисные помещения займут площадь в 15 тысяч квадратных метров. Панорамное остекление помещений корпуса позволит обеспечить высокий уровень инсоляции. Отделка фасада выполняется металлическими панелями с оттенками золота, бронзы и меди.
Одна из важнейших городских задач — создание комфортной для человека городской среды, удобной обстановки для жизни, учебы, работы и творчества. Сейчас более 90 процентов городских инвестиций направляется на реализацию проектов за пределами исторического центра Москвы. В районах столицы открываются новые школы, детские сады, поликлиники, больницы, спортивные комплексы, социальные учреждения.
Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.