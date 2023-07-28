Работы по благоустройству Воробьевской набережной выполнены более чем на 80 процентов

Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили более 80 процентов работ по благоустройству Воробьевской набережной и Аллеи Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр на западе столицы. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, благоустройство этих территорий станет завершающим этапом воссоздания уникального природного и спортивного кластера «Воробьевы горы».

— В результате реализации проекта появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом у воды, длина пеших маршрутов увеличится почти на три километра, — отметил представитель мэрии.

Работы выполняются одновременно на всей набережной и на Аллее Спортивной Славы. Для безопасности пешеходов здесь выставили ограждения и разместили информационные баннеры.

На набережной сделают прогулочную зону. Для любителей бега появится дорожка со специальным покрытием, также специалисты обустроят двухстороннюю велороллерную трассу.

На Аллее Спортивной Славы появятся стелы, посвященные истории зимних Олимпиад и их героям. Кроме того, здесь организуют экоплощадку, разместят стенды с информацией о заказнике «Воробьевы горы», поставят удобные лавочки для отдыха и качели. Для любителей спорта оборудуют площадку для паркура, передает официальный сайт мэра Москвы.