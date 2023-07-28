Столичные банкоматы оборудуют микросхемами резидента ОЭЗ «Технополис «Москва»
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», компания «Микрон», заключила договор о тестировании и внедрении отечественных микросхем в столичные банкоматы с предприятием «САГА». Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
— Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва», компания «Микрон», и московская корпорация «САГА» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Компании займутся совместным тестированием и внедрением отечественного микроконтроллера MIK32 «Амур» и других серийных микросхем «Микрона» в отечественные банкоматы SAGA S-200 ATM с функцией рециркуляции денег, — рассказал Ефимов.
Генеральный директор АО «САГА Технологии» Андрей Жолобов добавил, что банкоматы SAGA S-200 ATM способны поучаствовать в обеспечении технологического суверенитета банковского сектора. Компания планирует внерять разработки в новые линейки продукции.
Генеральный директор АО «Микрон» Гульнара Хасьянова отметила, что в данный момент уже ведется тестирование микроконтроллера MIK32 «Амур».
Столица пятый год подряд стала лидером российского индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Город набрал максимально возможные 120 баллов. Также в пятерку лидеров вошли Санкт-Петербург, Казань, Уфа и Красноярск.