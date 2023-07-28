Столичные банкоматы оборудуют микросхемами резидента ОЭЗ «Технополис «Москва»

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», компания «Микрон», заключила договор о тестировании и внедрении отечественных микросхем в столичные банкоматы с предприятием «САГА». Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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— Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва», компания «Микрон», и московская корпорация «САГА» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Компании займутся совместным тестированием и внедрением отечественного микроконтроллера MIK32 «Амур» и других серийных микросхем «Микрона» в отечественные банкоматы SAGA S-200 ATM с функцией рециркуляции денег, — рассказал Ефимов.

Генеральный директор АО «САГА Технологии» Андрей Жолобов добавил, что банкоматы SAGA S-200 ATM способны поучаствовать в обеспечении технологического суверенитета банковского сектора. Компания планирует внерять разработки в новые линейки продукции.

Генеральный директор АО «Микрон» Гульнара Хасьянова отметила, что в данный момент уже ведется тестирование микроконтроллера MIK32 «Амур».