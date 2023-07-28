Резидент технополиса «Москва» подписал соглашение о внедрении микросхем в столичные банкоматы

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» компания «Микрон» и столичная корпорация «САГА» заключили соглашение о тестировании и внедрении отечественных микросхем и микроконтроллера в российские банкоматы с функцией рециркуляции денег. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

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«Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» компания «Микрон» и московская корпорация «САГА» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Компании займутся совместным тестированием и внедрением отечественного микроконтроллера MIK32 «Амур» и других серийных микросхем «Микрона» в отечественные банкоматы SAGA S-200 ATM с функцией рециркуляции денег», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

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Как пояснили в пресс-службе, банкомат внесен в реестр промышленной продукции, произведенной на территории России, и уже успешно эксплуатируется финансовыми организациями.

«Московская промышленность не первый год работает над достижением технологического суверенитета. Многие ключевые продукты и компоненты уже производятся в столице и полностью заменили импортные аналоги. Например, микроконтроллер «Амур» компании «Микрон» сегодня уже тестируется для применения в системах автоматизации, медицинской технике, бортовых устройствах, телекоме, интернете вещей, робототехнике для замещения иностранных аналогов. В свою очередь корпорация «САГА» с 2006 года разработала несколько сотен различных устройств, многие из которых запатентованы. Ведущей разработкой компании стал отечественный банкомат с функцией рециркуляции денег», – цитирует пресс-служба руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Как отметил генеральный директор АО «САГА Технологии» Андрей Жолобов, слова которого приводит пресс-служба, отечественный банкомат SAGA S-200 ATM – это важный шаг на пути обеспечения технологического суверенитета банковского сектора. Компания планирует не только использовать серийные изделия «Микрона», но и внедрять будущие разработки в новые линейки продукции.