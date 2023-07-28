Московская международная книжная ярмарка состоится в "Экспоцентре"

В пресс-службе ММКЯ напомнили, что в ярмарке ежегодно принимают участие более 300 издателей и книжных магазинов из России и других стран. В этом году в ней примут участие в том числе такие издательства, как "Ад Маргинем Пресс", "Гудвин", "Рипол Классик" и другие. Кроме того, в рамках ярмарки состоится традиционное награждение лауреатов конкурсов "Книга года – 2023", "Ревизор – 2023", "Искусство книги", а также пятого сезона всероссийского литературного конкурса "Класс!". Ранее Сергей Собянин подписал указ о выделении гранта на проведение 36-й Московской международной книжной ярмарки с 30 августа по 3 сентября. ММКЯ является старейшим и крупнейшим литературным форумом России. В прошлом году мероприятие проходило в Гостином Дворе и собрало более 1,5 миллиона любителей книг.