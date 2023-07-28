Около трех тысяч рисунков представил Музей Победы на виртуальной выставке «Портрет фронтовой собаки»

— В годы Великой Отечественной войны более 60 тысяч собак несли службу на фронтах. Они вывезли из-под обстрелов около семисот тысяч раненых, доставили на передовую более 5,8 тонны боеприпасов, подорвали триста танков, нашли четыре миллиона мин и фугасов, — говорится в сообщении.