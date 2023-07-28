Около трех тысяч рисунков представил Музей Победы на виртуальной выставке «Портрет фронтовой собаки»
Музей Победы в пятницу, 28 июля, разместил на сайте виртуальную выставку «Портрет фронтовой собаки», в которую вошло порядка трех тысяч рисунков, присланных на международный творческий конкурс о подвигах четвероногих героев. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.
— В годы Великой Отечественной войны более 60 тысяч собак несли службу на фронтах. Они вывезли из-под обстрелов около семисот тысяч раненых, доставили на передовую более 5,8 тонны боеприпасов, подорвали триста танков, нашли четыре миллиона мин и фугасов, — говорится в сообщении.
Зрители увидят рисунки четвероногих героях времен Великой Отечественной войны — собаках-санитарах, подрывниках, связистах. Среди участников выставки оказались как совсем юные творцы, так и профессиональные мастера. Свои произведения на конкурс прислали художники из 86 регионов нашей страны.
До 9 августа посетители сайта Музея Победы смогут проголосовать за понравившуюся работу.
Накануне стало известно, что Музей Победы попал в топ-5 самых популярных достопримечательностей в Москве, которые хотят посетить туристы из других регионов и стран.